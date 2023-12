SVM3 38Riv Jazz Club Paris, 31 janvier 2024, Paris.

Le mercredi 31 janvier 2024

de 21h30 à 22h30

Le mercredi 31 janvier 2024

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 17 à 22€

Tarif sur place : 20 à 25€

Jazz contemporain, compositions — Le trio oscille entre différents genre musicaux pour créer des histoires significatives et une interaction musicale énergique et spontanée.

SVM3 est le trio de la pianiste et claviériste Svetlana Marinchenko. Il s’agit d’une fusion de styles et de courants musicaux différents que l’on peut résumer sous le terme de « jazz moderne ». Le drame de Rachmaninov et la rêverie de Debussy, les effets électroniques, le groove et l’énergie du rock se combinent pour créer un langage musical particulier que la pianiste a réussi à découvrir et à développer.

Svetlana Marinchenko : piano, claviers

Nikolai Olshansky : contrebasse

Elie-Martin Charriere : batterie

38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/45

38riv