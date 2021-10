SVINKELS Warehouse, 7 octobre 2021, Nantes.

SVINKELS

Warehouse, le jeudi 7 octobre à 20:00

**Svinkels** _**Concert**_ Le retour de la vengeance de la rechute a sonné. Plus d’une décennie après leur dernier album, les Svinkels sont réapparus en juin 2020 avec le morceau “Mon spot”. Entièrement clippé chez Swinkels Family Brewers aux Pays-bas; Xavier, Nikus, DJ Pone et Gérard Baste apparaissent déterminés à revenir récupérer leur place. Il aura ensuite fallu attendre exactement un an pour voir arriver “Rechute”, deuxième single de l’album du même nom (sorti le 3 septembre). Grosses basses et sirène entêtante, la prod magnifique est découpée comme il se doit par les trois MC’s. Toujours sur un fil, les morceaux sont à l’image du Svink, un numéro de funambule-kickeur entre égotrip, auto-dérision, haine et amour profond du rap. Si l’esthétique bordélique du groupe est toujours là, elle est encore une fois magnifiée par les scratchs du maître DJ Pone qui se charge des finitions léchées d’un travail d’orfèvre. Preuve que même après 25 ans, le Svink c’est toujours chic. _Organisé par le Warehouse et Krumpp, dans le cadre du festival Hip Opsession Musique 2021._

De 24 à 27€

Concert : Svinkels

Warehouse 21 Quai des Antilles, 44200 Nantes Nantes Île de Nantes Loire-Atlantique



2021-10-07T20:00:00 2021-10-07T22:30:00