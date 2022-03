SVINKELS File7 Magny-le-Hongre Catégories d’évènement: Magny-le-Hongre

Seine-et-Marne

SVINKELS File7, 11 juin 2022, Magny-le-Hongre. SVINKELS

File7, le samedi 11 juin à 20:00

C’est le retour du Svink et les gars sont fâchés, ça annonce la couleur ! Svinkels installe son spot à File7 pour un concert fracassant qui s’annonce mé-mo-rable. Monstres de scène et du rap hexagonal, Gérard Baste, DJ Pone et toute la clique viennent se frotter à leur public avec une série de classiques et de nouveaux titres taillés sur mesure. Basses lourdes, sirènes gangsta et gros samples découpés… Nos Beastie Boys nationaux continuent de réveiller le punk toujours avec leur goût assumé pour le millième degré.

Tarif plein : 25€ / Tarif réduit : 22€ / Tarif abonné.e : 20€

Samedi 11 juin // 20h // Rap // Grande Salle File7 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Magny-le-Hongre Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-11T20:00:00 2022-06-11T22:30:00

