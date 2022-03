Svinkels Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Caen Calvados Le Cargö accueille Svinkels en concert.

Après un retour en grande forme et un premier Rechute Tour aux allures de triomphe, Svinkels vient récupérer son spot avec un album très attendu.

Evidemment ces bêtes à concours du rap hexagonal vont venir se frotter à leur public fidèle pour une belle série de dates d’avance inoubliables, qui promettent toutefois des réveils dans le brouillard !

Avec un répertoire rempli de classiques, entièrement remixé par Dj Pone aux platines, et un disque à venir gorgé de pépites taillées pour la scène, vous allez vous régaler.

Réservations sur la billetterie en ligne sur le site du Cargö.

