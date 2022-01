SVETLANA SPAJIC : Polyphonies serbes Abbaye de Beauport, 7 avril 2022, Paimpol.

SVETLANA SPAJIC : Polyphonies serbes

du jeudi 7 avril au samedi 9 avril à Abbaye de Beauport

**Ce stage sera consacré aux traditions serbes de polyphonies vocales, que Svetlana Spajic interprète, collecte et étudie depuis le début des années 1990. Celles-ci sont présentes dans de nombreux territoires de l’ex-Yougoslavie : les diverses régions de la Serbie telle qu’elle existe aujourd’hui, mais aussi des zones des actuelles Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Montenegro,…** [PROGRAMME COMPLET](http://www.drom-kba.eu/Polyphonies-Serbes-par-SVETLANA-SPAJIC.html) ### **RENSEIGNEMENTS** **Lieu** : Abbaye de Beauport **Adresse** : Chem. de l’Abbaye, 22500 Paimpol **Horaires** : 10h-13h00 / 14h30-18h30 **Durée** : 21h **Nombre de places** : 12 **Coût pédagogique** : 525 euros (+ cotisation annuelle de 5€) **Frais annexes** : Possibilité d’hébergement et restauration sur place. Faites-nous part de vos besoins lors de votre inscription ### **OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES** * Chanter des thèmes issus d’un répertoire de musiques du monde de tradition orale * Employer des techniques vocales appropriées à la tradition orale donnée * Interpréter des thèmes musicaux issus d’un répertoire de musiques du monde dans le respect des éléments stylistiques * Analyser des thèmes caractéristiques de la tradition orale donnée ### **PRÉREQUIS** Au moins une année d’expérience professionnelle en tant que musicien, musicienne. Capacité à travailler d’oreille, sans supports écrits. ### **PUBLIC** Cette formation s’adresse aux chanteurs et chanteuses de niveau professionnel. ### **CONDITIONS D’ACCÈS** Sélection sur dossiers de candidature : biographie et lettre de motivation en pdf et 2 à 3 enregistrements en mp3 ou par lien vers vidéo en ligne, par l’équipe pédagogique et artistique, en lien avec le formateur ### **RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION** Dans la limite des places disponibles. manon.riouat[@]drom-kba.eu +33 (0)6 77 45 34 91

Abbaye de Beauport Chemin de l’Abbaye, 22500 Paimpol Paimpol Côtes-d’Armor



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T10:00:00 2022-04-07T13:00:00;2022-04-07T14:30:00 2022-04-07T18:30:00;2022-04-08T10:00:00 2022-04-08T13:00:00;2022-04-08T14:30:00 2022-04-08T18:30:00;2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T13:00:00;2022-04-09T14:30:00 2022-04-09T18:30:00