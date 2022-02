Suzette Project Brest, 29 avril 2022, Brest.

Suzette Project La Maison du théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest

2022-04-29 – 2022-04-29 La Maison du théâtre 12 Rue Claude Goasdoué

Brest Finistère

Théâtre – dès 7 ans

Suzanne est une petite fille qui décide, après un incident à l’école le jour de la fête des mères, de se lancer dans une grande cyber-enquête. Un spectacle mené tambour battant qui parle de familles et de sentiments.

Fan d’Al Pacino, Suzanne a une Maman, une Mamoune et une Best Friend Forever nommée Alice. Son quotidien bien réglé va être chamboulé par l’arrivée, à l’école, de Maxence, un garçon rêveur et maladroit… Rythmé, coloré, rempli d’humour et de sensibilité, Suzette Project aborde la famille dans toute sa diversité. Un vaste thème développé de manière originale avec des décors ayant pour élément central un trampoline. Jeu, chorégraphie, manipulation d’objets, chansons, projections vidéo… Suzette Project nous entraîne dans les pas d’une bande de mômes qui, à travers leurs joies, leurs peines, leurs questionnements, appellent à un monde plus juste et tolérant.

Daddy Compagnie ! (Belgique)

VENDREDI 29 AVRIL 19h30

SÉANCE EN JOURNÉE – réservations uniquement par téléphone au 02 98 47 33 42

VENDREDI 29 AVRIL 14h30

LE STELLA

50 min / 8 €

+33 2 98 47 33 42 https://www.lamaisondutheatre.com/brest-finistere_la-saison__fiche_382_Suzette+Project.htm

