Suz’Estivales Suze-la-Rousse, 24 juin 2022, Suze-la-Rousse. Suz’Estivales Suze-la-Rousse

2022-06-24 – 2022-06-24

Suze-la-Rousse 26790 Un belle programmation pour cette année en collaboration avec les commerçants et viticulteurs Suziens.

3 dates, 3 concerts :

24 Juin : « Plan B »

29 Juillet : « Les petits cochons »

26 Août : « Salt and pepper »

Ambiance bar à vin ! Suze-la-Rousse

