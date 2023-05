Festival Rosa Musica : Terres d’espoir Château de Suze-la-Rousse, 1 août 2023, Suze-la-Rousse.

Rosa Musica est un festival entre musique et terroir qui vise à mettre en valeur notre magnifique vallée du Rhône méridionale par la musique et d’attirer ainsi un public local et diversifié à la culture d’excellence..

2023-08-01 à 20:30:00 ; fin : 2023-08-01 22:30:00. EUR.

Château de Suze-la-Rousse Le Village

Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Rosa Musica is a festival between music and land that aims to highlight our beautiful southern Rhone Valley through music and thus attract a local and diverse audience to the culture of excellence.

Rosa Musica es un festival entre música y terruño que pretende poner de relieve nuestro hermoso valle del Ródano meridional a través de la música y atraer así a un público local y diverso a la cultura de la excelencia.

Rosa Musica ist ein Festival zwischen Musik und Region, das darauf abzielt, unser wunderschönes südliches Rhônetal durch Musik aufzuwerten und auf diese Weise ein lokales und vielfältiges Publikum für eine hervorragende Kultur zu gewinnen.

