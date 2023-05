Récital de piano au Château La Borie 2888 Route de Saint Paul, 1 juillet 2023, Suze-la-Rousse.

Un récital de piano sera donné dans la cour du Château entouré de vignes. Interprété par Pietro Bonfilio, vous écouterez du Debussy, du Chostakovitch et du Moussorgski. Ce concert sera suivi d’une dégustation des vins du domaine..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 . EUR.

2888 Route de Saint Paul Château la Borie

Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A piano recital will be given in the courtyard of the castle surrounded by vineyards. Performed by Pietro Bonfilio, you will listen to Debussy, Shostakovich and Mussorgsky. This concert will be followed by a wine tasting of the domain.

Se ofrecerá un recital de piano en el patio del Château, rodeado de viñedos. Interpretado por Pietro Bonfilio, se escucharán obras de Debussy, Shostakovich y Mussorgsky. Este concierto irá seguido de una degustación de los vinos de la finca.

Im Hof des von Weinbergen umgebenen Schlosses findet ein Klavierabend statt. Interpretiert von Pietro Bonfilio, werden Sie Debussy, Schostakowitsch und Mussorgski hören. Im Anschluss an das Konzert findet eine Weinprobe statt, bei der Sie die Weine des Weinguts probieren können.

