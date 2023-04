Baptême en hélico, 15 avril 2023, Suze-la-Rousse.

Réaliser un baptême d’hélicoptère avec FLY FOR YOU, c’est vivre une expérience unique et inoubliable, au sol et dans les airs pour découvrir les plus beaux paysages de la région, vus du ciel !.

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-16 . .

Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A helicopter flight with FLY FOR YOU is a unique and unforgettable experience, on the ground and in the air, to discover the most beautiful landscapes of the region, seen from the sky!

Un vuelo en helicóptero con FLY FOR YOU es una experiencia única e inolvidable, en tierra y aire, para descubrir los paisajes más bellos de la región, ¡vistos desde el cielo!

Eine Helikoptertaufe mit FLY FOR YOU ist ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis, sowohl am Boden als auch in der Luft, um die schönsten Landschaften der Region aus der Luft zu entdecken!

