SUZANNE VEGA LA CARTONNERIE, 17 mars 2023, REIMS.

SUZANNE VEGA LA CARTONNERIE. Un spectacle à la date du 2023-03-17 à 20:00 (2023-03-07 au ). Tarif : 38.5 à 38.5 euros.

REMCA (LIC. LR21-4390) Depuis la sortie de son premier album éponyme acclamé par la critique en 1985, c’est une évidence qui ne s’estompe pas avec le temps : SUZANNE VEGA, conteuse d’histoires mélancoliques, brille toujours de mille feux. Sa sincérité habite ses compositions et ses textes donnent une place de choix à la vie citadine et aux gens ordinaires. Son travail est immédiatement reconnaissable, aussi distinct et réfléchi qu’il l’était lorsque sa voix a été entendue pour la première fois à la radio il y a plus de 30 ans. Suzanne Vega fait résonner avec simplicité les tubes élégants qui ont forgé sa réputation. A l’image de son single « Luka », qui aborde avec courage le thème de la maltraitance des enfants, qui sera nommé trois fois aux Grammy Awards et remportera le MTV Music Award du meilleur clip féminin. Aujourd’hui, c’est donc une grande dame de la musique qui se présente sur scène, sublimant avec exigence, simplicité et poésie, les histoires, parfois malheureuses, qui s’écrivent devant ses yeux. Suzanne Vega, Gerry Leonard

LA CARTONNERIE REIMS 84 Rue du Docteur Lemoine Marne

