SUZANNE VEGA Casino Barrière de Lille, 10 mars 2022, Lille.

SUZANNE VEGA

Casino Barrière de Lille, le jeudi 10 mars 2022 à 20:30

L’icône du folk est en tournée et fait écho à son dernier album, “_An Evening Of New York Songs And Storie_s”, un best of live capté au Café Carlyle, dans sa ville d’adoption. Au programme de ce concert intime, les classiques de son répertoire (“_Luka”, “Marlene On The Wall_”…) et quelques reprises, dont l’éternelle “_Walk On The Wild Side_”, de Lou Reed.

à partir de 37€

L’icône du folk fait écho à son récent album live capté à New York et propose un programme de classiques de son répertoire (“Marlene On The Wall”…) agrémenté de reprises (“Walk On The Wild Side”).

Casino Barrière de Lille 777 pont de Flandres, 59777 LILLE Lille Fives Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T20:30:00 2022-03-10T23:00:00