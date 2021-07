Suzanne théatre de verdure, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Martigues.

Suzanne

théatre de verdure, le vendredi 9 juillet à 21:30

Après avoir enchanté les festivals en 2019, remporté une Victoire de la Musique en 2020 et cumulé plus de 50 millions de streams, Suzane débarque à Martigues ! Fière et inclassable, Suzane chante son époque, ce que nous sommes, sans cynisme ni raccourci. Introspection pudique, elle incarne et ne triche pas. Elle mêle avec un naturel déconcertant et une énergie fédératrice la musique et les mots, les maux et les corps. Sur réservation : au guichet du Théâtre des Salins ou par téléphone 04 42 49 02 00 Du mardi au vendredi de 13h à 18h & le mercredi de 10h à 12h et de 13h à 18h en ligne sur : les-salins.net

Gratuit sur réservation

théatre de verdure Place des Aires 13500 Martigues Martigues Saint-Pierre Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T21:30:00 2021-07-09T23:00:00