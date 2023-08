Jardins en Scène à Suzanne Suzanne Suzanne, 2 septembre 2023, Suzanne.

Le festival Jardins en Scène organisé par la Région Hauts-de-France fait escale à Suzanne. Le 2 septembre, à partir de 14h et en partenariat avec la Communauté de communes du Pays du Coquelicot et la commune de Suzanne, des spectacles de rue, animations & guingette vont se succéder tout l’après-midi et jusqu’en début de soirée.

Cet événement ouvrira également la saison culturelle 2023-2024 du Pays du Coquelicot.

Au programme :

Massage & Texte du Collectif lire attentivement

Bruissement de feuilles par la Compagnie Trema

En Forme de la Compagnie Des petits pas dans les grands

Lafleur & Sandrine de la Compagnie Projet D

Animaniversaire de la Compagnie du Deuxième

ou encore la Guinche…

Retrouvez le programme et tous les annonces et informations sur la page Facebook des Zèbres.

Suzanne Suzanne, Suzanne 80340 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 02 64 62 00 70 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/LeZebre.PaysduCoquelicot/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T14:00:00+02:00 – 2023-09-02T22:30:00+02:00

spectacles arts de la rue