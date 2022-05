Suzanne – Souillac en Jazz

2022-07-22 21:15:00 – 2022-07-22 55 EUR Maëlle Desbrosses : Alto, voix

Pierre Tereygeol : Guitare, voix

Hélène Duret : Clarinettes, voix Discographie :

Berthe – 2021 – autoproduction 1er concert de la soirée. Le trio Suzanne (Lauréat Jazz Migration 2022), c’est une voix tantôt instrumentale, tantôt scandée, tantôt déchirée qui dégage une douceur souvent poignante qui unit trois jeunes artistes autour de ce qui semble être des folksongs imaginaires issus d’un siècle futur. Ce trio assume une instrumentation singulière (alto, clarinette, guitare, voix) et procède par touches pointillistes et mouvements fugitifs, traversés de grands élans romantiques.

Concert proposé dans le cadre de Jazz Migration, dispositif d'accompagnement de musicien.ne.s émergent.e.s de jazz et musiques improvisées porté par AJC, avec le soutien du Ministère de la Culture, la Fondation BNP Paribas, la SACEM, l'ADAMI, la SPEDIDAM, le CNM, la SCPP, la SPPF, et l'Institut Français.

