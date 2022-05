Suzanne – Festival Ecaussystème, 30 juillet 2022, .

Suzanne – Festival Ecaussystème

2022-07-30 20:00:00 – 2022-07-30

SUZANE, CHANSON POP

Comment définir l’univers de Suzane ? Une poésie instantanée et brûlante, aux chorégraphies viscérales. Suzane étouffe les évidences et chante ce que nous sommes. Chanson française ? Électro ? Très vite, les étiquettes n’ont plus d’importances. Suzane chante son époque, sans cynisme ni raccourci. Elle mêle avec un naturel déconcertant et une énergie fédératrice la musique et les mots, les maux et les corps, il faudra donc être en forme pour suivre son énergie communicative.

Ecaussysteme

dernière mise à jour : 2022-03-15 par