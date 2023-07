SUZANNE BELAUBRE + GATIEN LA MANUFACTURE CHANSON Paris, 17 novembre 2023, Paris.

Le vendredi 17 novembre 2023

de 20h30 à 22h00

CO-PLATEAU SPÉCIAL « FETE SOUTERRAINE »

SUZANNE BELAUBRE

Diffusé par le label La Souterraine, le mini-album de Suzanne Belaubre « MIROIRS » est sorti le 12 Mai 2023. Il présente des chansons intimes, questionnant l’identité à travers une poésie faisant le pont entre féérie et désenchantement. De sa voix claire, la jeune femme s’inspire autant de Serge Gainsbourg que de Christine and the Queens. Aussi, Suzanne fait partie des personnes dotées d’une capacité de synesthésie, communément appelée « audition colorée », et elle s’en sert pour élaborer sa musique.

Crédit photo : Celeste Leeuwenburg

GATIEN

Révélé par La Souterraine et validé par France Inter en 2021, Gatien développe un univers intimiste et personnel, aussi bien facétieux que mélancolique, accompagné de sa guitare et de productions électroniques créées sur son ordinateur, dans des trains entre Toulouse et Paris.

Crédit photo : Jeanne Pieprzownik

LA MANUFACTURE CHANSON 124 avenue de la République 75011 Paris

Celeste Leeuwenburg + Jeanne Pieprzownik