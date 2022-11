Suzanne aux oiseaux. Théâtre de marionnettes et d’objets, à partir de 6 ans. Orbec Orbec Catégories d’évènement: Calvados

2023-02-11 16:00:00

D'après le livre jeunesse de Célina Guiné et Marie Tibi. Création, mise en scène, interprétation Emma Lloyd. « Comme chaque jeudi, Suzanne trottine dans les allées du parc, s'installe sur son banc préféré et sort de son sac à main de vieille dame, un paquet de graines pour les oiseaux. Mais ce jeudi-là, quelqu'un est installé sur le banc de Suzanne… » L'histoire d'une rencontre entre une vieille dame et un jeune émigré sur un banc de jardin public, qui va rapidement devenir leur repère. Au fil des saisons et de leurs rendez-vous hebdomadaires, tous les jeudis, sauf quand il pleut, les oiseaux du parc, témoins de leurs confidences, vont assister à la naissance d'une amitié profonde entre deux êtres solitaires. Un récit fort qui traite de partage, de lien social et d'humanité, délivré par Emma Lloyd et deux marionnettes à taille humaine.

