Suzanne aux oiseaux, rencontre inattendue dans un square Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette, 9 novembre 2022, Paris.

Du mercredi 09 novembre 2022 au samedi 19 novembre 2022 :

vendredi

de 20h00 à 20h50

samedi, dimanche

de 17h00 à 17h50

mercredi

de 15h00 à 15h50

. payant 16€ / 13€ / 8€

Adapté de l’album jeunesse éponyme de Célina Guiné et Marie Tibi, Suzanne aux oiseaux est une ode feutrée à la simplicité de la rencontre et à notre besoin profond d’attachement.

Dans un jardin public, une vieille dame vient chaque jeudi donner des graines aux oiseaux. Sauf quand il pleut.

Un jour, elle rencontre un jeune homme installé sur son banc favori. Avec ses mots maladroits, il lui explique qu’il a fui son pays en guerre. Suzanne lui donne son amitié et cette complicité va changer leur existence : la vieille dame n’est désormais plus seule sur son banc et elle offre à ce jeune réfugié l’espoir d’une renaissance.

Scopitone & Compagnie aborde la marionnette et la fable contemporaine sans céder au piège du ton larmoyant et conjugue, au contraire, la gravité des sentiments avec le clown et la comédie.

Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette 73 rue Mouffetard 75005 Paris

Loïc Le Gall Suzanne aux oiseaux