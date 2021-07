Erquy Cinéma d'Erquy Côtes-d'Armor, Erquy Suzanna ANDLER Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Durée : 1h 31min Réalisateur : Benoît Jacquot Interprètes : Charlotte Gainsbourg, Niels Schneider, Nathan Willcocks, Julia Roy **Synopsis** : Années 60.Une villa de vacances, au bord de la mer, hors saison.Une femme, Suzanna Andler, 40 ans, mariée, mère.Son jeune amant, le premier, Michel.La solitude, les doutes, l’envie de liberté, les choix de la vie.Et l’amour. drame français d’après la pièce de Marguerite DURAS (1968) Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-20T20:30:00 2021-07-20T22:00:00

