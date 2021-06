Suzane Martigues, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Martigues.

Suzane 2021-07-09 21:30:00 21:30:00 – 2021-07-09 22:30:00 22:30:00 Pointe brise-lames Place des Aires

Martigues 13500 Martigues

Fière et inclassable, Suzane chante son époque, ce que nous sommes, sans cynisme ni raccourci. Introspection pudique, elle incarne et ne triche pas. Elle mêle avec un naturel déconcertant et une énergie fédératrice la musique et les mots, les maux et les corps.



« Et si c’était la star de 2020 ? » (Le Parisien)

Après avoir remporté la Victoire de la Musique (catégorie révélation scène) 2020, Suzane débarque à Martigues pour la sortie de son premier album Toï Toï. Dans le cadre des Soirées d’été des Salins en plein air. Gratuit. Réservation obligatoire.

billetterie@les-salins.net +33 4 42 49 02 00 http://www.les-salins.net/

