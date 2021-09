Suzane La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération, 8 octobre 2021, Nevers.

Suzane

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération, le vendredi 8 octobre à 20:00

Après un premier EP remarqué et ses clips L’Insatisfait et SLT, Suzane a dépassé l’ombre de l’anonymat et a accéléré la cadence. Les quelques concerts des débuts se sont transformés en tournée gigantesque, puis, début 2020 est sorti son premier album, Toï Toï. Celle qui se définit elle-même comme une «conteuse d’histoires vraies sur fond d’électro» impressionne. Chanson française ? Électro ? Suzane chante ce que nous sommes et son époque, sans cynisme ni raccourci. Suite à quinze ans de danse classique au conservatoire, Suzane, alors exaspérée des diktats imposés par la danse de haut niveau et passionnée par la chanson française (Brel, Piaf, Barbara…), envoie tout valser et prend un job de serveuse. Ses clients deviennent alors une source d’inspiration, et sans le savoir, nourrissent sa prose. Elle possède le don de rendre universelle une anecdote personnelle des plus quotidiennes. Désormais seule sur scène, entourée de ses claviers, Suzane irradie, conte ses histoires et nous pousse immanquablement à danser. Elle incarne, ne triche pas, et mêle la musique et les mots, les maux et les corps avec un naturel déconcertant et une énergie fédératrice. Artiste la plus programmée des festivals de l’été 2019, tournée internationale jusqu’au Japon et en Chine, premières parties des concerts de Feder et de M : entre instinct et patience, elle a rencontré son destin, consacré par une Victoire de la Musique en 2020. Toï Toï, le titre de son album, reprend la formule employée pour souhaiter le meilleur avant d’entrer sur scène. C’est donc ce que nous lui souhaitons pour ce concert dansant exceptionnel, à Nevers ! Lauréate des Victoires de la Musique 2020, catégorie Révélation Scène. Nommée aux Victoires de la Musique 2021 dans la catégorie Révélation Féminine.

Tarifs : 27€ / 20€ / 15€

Eléctron libre de la nouvelle scène électro, Suzane vous surprendra à coup sûr avec ses textes ciselés et ses mélodies imparables !

La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers Nièvre



