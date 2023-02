SUZANE 2022 LE 106, 9 mars 2023, ROUEN.

SUZANE 2022 LE 106. Un spectacle à la date du 2023-03-09 à 20:00 (2023-02-09 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

Des Victoires de la musique à l'Olympia en passant par les plus gros festivals, Suzane chante son époque avec une énergie fédératrice et émouvante à souhait. Des titres immédiats, des thèmes universels et engagés, un premier album déjà disque d'or, et des prestations scéniques remarquées… Suzane s'est imposée comme l'un des visages de la nouvelle scène française. Elle est de retour sur scène en 2022 avec un tout nouveau show !

LE 106 ROUEN Allée François Mitterrand Seine-Maritime

Des Victoires de la musique à l’Olympia en passant par les plus gros festivals, Suzane chante son époque avec une énergie fédératrice et émouvante à souhait. Des titres immédiats, des thèmes universels et engagés, un premier album déjà disque d’or, et des prestations scéniques remarquées… Suzane s’est imposée comme l’un des visages de la nouvelle scène française. Elle est de retour sur scène en 2022 avec un tout nouveau show !

