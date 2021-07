Suuij ? péniche spectacle, 3 décembre 2021-3 décembre 2021, Rennes.

Suuij ?

péniche spectacle, le vendredi 3 décembre à 20:30

Juliette Divry a grandi avec de la musique plein les oreilles. Sa rencontre avec l’instrument était presque inévitable. Ensemble, ils font corps… Ils sillonnent, ils arpentent, ils explorent dans un désir d’innover et d’interroger la création. “ Suuij ? ” est le solo d’un violoncelle, épris de liberté et d’une rage lancinante. C’est une voix qui s’embrase, qui vient toucher à l’intime pour affleurer l’invisible. Un besoin de crier pour aller vers la lumière. C’est une musique organique, nourrie de délicates mélodies et de sons qui s’entrecroisent, vous emportant dans une douce frénésie. Les rythmes se brisent, se déchirent et vous rappellent au corps et à la terre. Les envolées lyriques vous invitent à l’introspection et au lâcher prise. Juliette Divry vous transporte vers un paysage intime à la fois tendre et dangereux. Une balade onirique dans les recoins infinis de notre imaginaire, tantôt mystérieux, tantôt doux et parfois inquiétant. Ici, s’écrit l’instant présent, sans faire de bruit pour tout simplement se demander : « Suuij ? » Ce spectacle a été co-produit par la Péniche Spectacle

Payant (12.5€ – 14€)

Solo Violoncello

péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France Rennes Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T20:30:00 2021-12-03T21:00:00