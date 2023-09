Salon de l’agriculture et de l’alimentation en Matheysine à Susville (38) SUSVILLE – Lycée professionnel privé Alpes Sud Idsère Susville Catégories d’Évènement: Isère

Susville Salon de l’agriculture et de l’alimentation en Matheysine à Susville (38) SUSVILLE – Lycée professionnel privé Alpes Sud Idsère Susville, 30 septembre 2023, Susville. Salon de l’agriculture et de l’alimentation en Matheysine à Susville (38) Samedi 30 septembre, 10h00 SUSVILLE – Lycée professionnel privé Alpes Sud Idsère Les élus MSA du territoire Sud Isère seront présents à Susville. Sur le stand MSA, les visiteurs seront invités à expérimenter les méfaits d’une consommation excessive d’alcool avec un parcours semé d’obstacles, à réaliser muni de lunettes sensorielles. Chacun repartira avec une réglette alcoolémie à garder sur soi.

En savoir plus

SUSVILLE – Lycée professionnel privé Alpes Sud Idsère
Route du Terril
38350 SUSVILLE

Lieu
SUSVILLE - Lycée professionnel privé Alpes Sud Idsère

Adresse
Route du Terril 38350 SUSVILLE

Ville
Susville

Departement
Isère

