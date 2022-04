Sustainable Development Academy En ligne Rennes Catégories d’évènement: Charente

Rennes

Sustainable Development Academy En ligne, 13 mai 2022, Rennes. Sustainable Development Academy

le vendredi 13 mai à En ligne

La **Sustainable Development Academy** (SDA) permet aux participants de s’engager de manière critique et efficace dans les **Objectifs de développement durable** (ODD) des Nations Unies. L’objectif général du programme est de permettre aux participants d’adopter des approches créatives pour atteindre les objectifs de durabilité dans leurs communautés. Dans une première introduction, au cours de plusieurs conférences, les participants découvriront la portée et la nature interdépendante des 17 objectifs de durabilité. Une question centrale sera le statu quo du processus de mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement durable et de ses objectifs. En se concentrant ensuite sur le thème “Villes et communautés durables”, les participants découvriront comment mettre en œuvre les objectifs de durabilité dans des domaines d’action spécifiques.

Bourse

École d’été // 1er au 12 août 2022 En ligne En ligne (Internet) Rennes Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T09:00:00 2022-05-13T09:30:00;2022-05-13T17:00:00 2022-05-13T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente, Rennes Autres Lieu En ligne Adresse En ligne (Internet) Ville Rennes lieuville En ligne Rennes Departement Charente

En ligne Rennes Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Sustainable Development Academy En ligne 2022-05-13 was last modified: by Sustainable Development Academy En ligne En ligne 13 mai 2022 En ligne Rennes Rennes

Rennes Charente