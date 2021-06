Susquehanna Folk Festival Roundtop Mountain Resort, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Warrington Township.

Susquehanna Folk Festival

du vendredi 23 juillet 2021 au dimanche 25 juillet 2021 à Roundtop Mountain Resort

La **Susquehanna Folk Music Society** (SFMS), basée à Harrisburg, en Pennsylvanie, est une organisation éducative et artistique à but non lucratif dédiée à l’avancement, à la promotion et à la préservation de la musique folklorique traditionnelle, contemporaine et internationale et de la culture folklorique. Chaque année, **Susquehanna Folk** présente des dizaines d’événements, des concerts, en passant par des ateliers intimistes. Nos événements mettent en vedette des artistes du monde entier ainsi que des artistes locaux.

Musique traditionnelle

Roundtop Mountain Resort 925 Roundtop Rd, Lewisberry, PA 17339, États-Unis Warrington Township



2021-07-23T14:00:00 2021-07-23T23:59:00;2021-07-24T14:00:00 2021-07-24T23:59:00;2021-07-25T14:00:00 2021-07-25T23:59:00