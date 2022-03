Suspension – Quand la noria s’arrête Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

du jeudi 28 avril au dimanche 29 mai à Cosmopolis

Accompagnée de son studio mobile, Annick Sterkendries part à la rencontre des rêves, regrets, fantasmes de personnes âgées de différentes nationalités. A partir des confidences recueillies, elle réalise un décor, flottant entre réalité et onirisme, devant lequel elle les photographie. Des images décalées, énigmatiques qui laissent entrevoir des désirs enfouis, la fierté, la fantaisie de chacune de ces personnes et fait tomber le bouclier des idées reçues.Une oeuvre incontestablement poétique et engagée nous rapprochant de l’autre par une immersion délicate dans l’intime !

Entrée libre

Photographies et installations d’Annick Sterkendries Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T13:30:00 2022-04-28T18:00:00;2022-04-29T13:30:00 2022-04-29T18:00:00;2022-04-30T14:00:00 2022-04-30T18:00:00;2022-05-01T14:00:00 2022-05-01T18:00:00;2022-05-02T13:30:00 2022-05-02T18:00:00;2022-05-03T13:30:00 2022-05-03T18:00:00;2022-05-04T13:30:00 2022-05-04T18:00:00;2022-05-05T13:30:00 2022-05-05T18:00:00;2022-05-06T13:30:00 2022-05-06T18:00:00;2022-05-07T14:00:00 2022-05-07T18:00:00;2022-05-08T14:00:00 2022-05-08T18:00:00;2022-05-09T13:30:00 2022-05-09T18:00:00;2022-05-10T13:30:00 2022-05-10T18:00:00;2022-05-11T13:30:00 2022-05-11T18:00:00;2022-05-12T13:30:00 2022-05-12T18:00:00;2022-05-13T13:30:00 2022-05-13T18:00:00;2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T18:00:00;2022-05-15T14:00:00 2022-05-15T18:00:00;2022-05-16T13:30:00 2022-05-16T18:00:00;2022-05-17T13:30:00 2022-05-17T18:00:00;2022-05-18T13:30:00 2022-05-18T18:00:00;2022-05-19T13:30:00 2022-05-19T18:00:00;2022-05-20T13:30:00 2022-05-20T18:00:00;2022-05-21T14:00:00 2022-05-21T18:00:00;2022-05-22T14:00:00 2022-05-22T18:00:00;2022-05-23T13:30:00 2022-05-23T18:00:00;2022-05-24T13:30:00 2022-05-24T18:00:00;2022-05-25T13:30:00 2022-05-25T18:00:00;2022-05-26T13:30:00 2022-05-26T18:00:00;2022-05-27T13:30:00 2022-05-27T18:00:00;2022-05-28T14:00:00 2022-05-28T18:00:00;2022-05-29T14:00:00 2022-05-29T18:00:00

