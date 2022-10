Suspendus… Des soignants entre deux mondes Rothau Rothau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Suspendus… Des soignants entre deux mondes

2022-11-15 20:30:00

Bas-Rhin Rothau EUR Date de sortie : 27 juin 2022 Titre original : Suspendus… Des soignants entre deux mondes Distributeur EXUVIE Genre documentaire Origine France Duree 1h 31min Réalisateur Fabien Moine Interprètes Aurore Borgo Le 12 juillet 2021, sans concertation, les soignants du pays ont été confrontés à un choix : conserver leur emploi en ayant recours à une série d’injections médicales ou être suspendus de leurs fonctions au 15 septembre. Ce documentaire revient sur deux années de crise et décortique un système entier dans lequel les soignants auront été utilisés et manipulés. Caroline Blondel, Gregory Pamart, Carole Fouché, Louis Fouché, Judith Rémy, Éric Loridan et Aurélie Colin, qui sera présente le soir de la projection, nous racontent leur vécu, leurs désillusions et leurs espoirs. +33 3 88 97 09 49 Rothau

