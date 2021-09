Suspend’s Centre culturel Alban-Minville, 11 septembre 2021, Toulouse.

Centre culturel Alban-Minville, le samedi 11 septembre à 18:00

### Dans le cadre de la Journée Portes Ouvertes et de l’événement Respirez ! Un poème musical aérien. Pionnières du cirque contemporain et de la danse verticale, les deux danseuses réinventent ici leur spectacle Suspend’s dans une version in situ adaptée aux murs du Centre culturel. En complicité avec le musicien, ils proposent un set vif et aérien où corps et instruments oeuvrent en un dialogue inédit du son et du mouvement. Un voyage en apesanteur. Les murs comme terrain de jeu. **Danse** Violaine Garros, Séverine Boneveau **Musique** Pierre Burette **Chorégraphie** Eric Lecomte

Centre culturel Alban-Minville 1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T18:00:00 2021-09-11T19:59:00