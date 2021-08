Pantin La Dynamo de Banlieues Bleues île de France, Pantin Susana Santos Silva & Torbjörn Zetterberg / Where is Mr R ?! La Dynamo de Banlieues Bleues Pantin Catégories d’évènement: île de France

Susana Santos Silva & Torbjörn Zetterberg / Where is Mr R ?! La Dynamo de Banlieues Bleues, 3 septembre 2021, Pantin. Date et horaire exacts : Le vendredi 3 septembre 2021

de 20h à 22h30

payant

Un jeune trio français et un duo portugo-suédois, pour une soirée dédiée à la nouvelle scène de l’improvisation. 1/ Where is Mr R?! (France) Comment jouer sans se répéter ? Comment sauver la musique ? Où est Monsieur R ? Ce jeune trio, fer de lance de la nouvelle improvisation française, répond à toutes vos questions. L’improvisation nouvelle génération : post-jazz, post-free, post-contemporain… Au-delà ou en deçà de l’avant-garde, les jeunes membres de ce trio, qui font aussi partie du Collectif 2035, cherchent des processus de jeu inédits, creusent de nouvelles combinaisons de sons, et trouvent des formes de musique inouïes… Le futur est devant nous, pas à côté, pas n’importe où, juste devant, exactement ! 2/ Susana Santos Silva & Torbjörn Zetterberg (Portugal, Suède) Le retour de la trompettiste culte de la nouvelle improvisation européenne dans un duo intense et scintillant, qui maîtrise à merveille l’association de la discipline et de l’abandon. Depuis plusieurs années, la Portugaise Susana Santos Silva brille au firmament de la galaxie du nouveau jazz créatif. Installée en Suède, elle vient présenter Tomorrow (Cleanfeed Records), son nouveau disque en duo avec le contrebassiste suédois Torbjörn Zetterberg, après leur premier opus en commun, Almost Tomorrow enregistré en 2012. Neuf ans après, leurs expérimentations inouïes se sont transformées en une merveilleuse danse de sons. Événements -> Festival / Cycle La Dynamo de Banlieues Bleues 9, rue Gabrielle Josserand Pantin 93500

Susana Santos Silva & Torbjörn Zetterberg © Aloísio Brito and TZ, Artwork by Maria Mónica / Where is Mr R ?! © Louis Prado

