SUSANA BACA NEW MORNING, 20 avril 2023, PARIS.

SUSANA BACA NEW MORNING. 2023-04-20 à 20:00

La « diva afro-péruvienne » a enregistré 14 albums dont le plus connu « Lamento negro » lui a valu d’être récompensée par un Latin Grammy Award en 2002. En naissant au Pérou (1944), près de Lima, dans le quartier noir de Chorillos, Susana Baca se retrouvait au carrefour de plusieurs cultures : celles des Andes, de l’Afrique et de l’Espagne. Cette situation allait irrémédiablement influencer sa musique qui mêle guitare espagnole, rythmes africains et instruments andins Elle est co-fondatrice de l’Institut Négro Continuo, qui se consacre à la sauvegarde des traditions et des rythmes afro-péruviens. Elle tourne dans le monde entier ; à chaque concert, sa voix chaude et riche triomphe. Susana Baca, icône afro-péruvienne Elle porte haut le flambeau de la chanson afro-péruvienne depuis cinquante ans. Repérée et soutenue par David Byrne, elle fut la première ministre noire du Pérou indépendant. « On l’a souvent comparée à Cesária Évora, la reine de la morna capverdienne. Comme elle, la Péruvienne Susana Baca a cultivé toute sa vie une saudade aux accents tendres et déchirants. Comme elle, elle a fait renaître un folklore métissé par des siècles d’esclavage et de colonisation. La différence c’est que dame Baca, parmi les dernières grandes divas d’Amérique Latine, chante encore et a toujours des choses à dire à 77 ans. Avec son nouvel album, Palabras urgentes (« vérités urgentes »), ce chantre de de la culture afro-péruvienne célèbre ainsi deux cents ans d’indépendance du Pérou, mais aussi cinquante ans d’une carrière riche en couleurs, menée à la croisée de la poésie et de la politique. Chanteuse, autrice et compositrice, elle fut aussi enseignante, ethnomusicologue et même ministre. En visio depuis Lima, d’une élégance exquise avec son châle crème s sur les épaules, Susana Baca revient avec nous sur ses lieux d’ancrage, les figures qui ont compté pour elle et les grandes causes qui continuent de la faire vibrer. » Télérama Anne Berthod

NEW MORNING PARIS 7-9 R.DES PETITES-ECURIES Paris

