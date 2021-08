Sus scrofa ante-fessenhensis – Le banquet | performance d’Elise Alloin La Kunsthalle Mulhouse, 18 septembre 2021, Mulhouse.

Sus scrofa ante-fessenhensis – Le banquet | performance d’Elise Alloin

La Kunsthalle Mulhouse, le samedi 18 septembre à 19:00

**Le banquet**, premier volet de l’œuvre triptyque, rassemblera des convives autour d’une dégustation de la chair de l’animal. **Elise Alloin** explore depuis une dizaine d’années notre relation à la radioactivité par une approche artistique ; cet élément invisible modèle aujourd’hui nos paysages et nos territoires, nos relations politiques et sociales, nos circulations et nos gestes, notre rapport au temps et à l’espace… [_Demain Fessenheim_](http://kunsthallemulhouse.com/evenement/elise-alloin/), est le projet global des recherches de l’artiste dans le cadre de sa résidence de recherche au centre d’art contemporain de Mulhouse et au CRESAT de l’Université de Haute-Alsace. Dans l’enceinte de protection de la centrale nucléaire des sangliers vivent en autarcie depuis plus de 40 ans; ils représentent aujourd’hui selon Elise Alloin les spécimens d’une sous-espèce, le Sus scrofa fessenhensis. Envisageant les sangliers extérieurs comme leurs “ancêtres”, elle interroge le statut et le devenir de ces animaux face à la fermeture de la centrale et du futur de ce territoire. Le banquet, repas partagé, est conçu comme une performance participative rassemblant 80 convives. **Places limitées : les convives seront choisis par tirage au sort.** Pour participer, envoyez un email à [[kunsthalle@mulhouse.fr](mailto:kunsthalle@mulhouse.fr)](mailto:kunsthalle@mulhouse.fr) en mentionnant “Sus scrofa ante-fessenhensis” dans l’objet, avant le 8 septembre. Participation valable pour une personne. Résultat le 10.09.2021. L’accès à la soirée nécessitera la présentation du pass sanitaire. _Le projet est réalisé en partenariat avec le chef Marc Haeberlin de l’Auberge de l’Ill, l’association Epices, le céramiste Giom von Birgitta, le Centre International d’Art Verrier de Meisenthal, l’artisan boucher Michel Herrscher, Printcubator.net et bénéficie du soutien financier de la Région Grand Est._

Gratuit, inscription au tirage au sort obligatoire, pass sanitaire demandé

Participez au tirage au sort ! “Sus scrofa ante-fessenhensis” est une œuvre qui explore le territoire de la centrale nucléaire en convoquant, telle une figure tutélaire, le sanglier de Fessenheim.

La Kunsthalle Mulhouse 16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T19:00:00 2021-09-18T22:00:00