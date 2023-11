Marché de Noël Sury-ès-Bois, 17 décembre 2023, Sury-ès-Bois.

Sury-ès-Bois,Cher

Venez vous plonger dans la magie de Noël… artisans, producteurs locaux, animations pour les enfants, dégustation vous attendent pour un moment de partage et de rêves pour petits et moins petits !

Boissons chaudes et restauration sur place..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

Sury-ès-Bois 18260 Cher Centre-Val de Loire



Come and immerse yourself in the magic of Christmas… artisans, local producers, children’s entertainment and tastings await you for a moment of sharing and dreams for young and old!

Hot drinks and snacks on site.

Venga y sumérjase en la magia de la Navidad… artesanos, productores locales, animaciones para niños y degustaciones le esperan para un momento de convivencia y sueños para grandes y pequeños

Bebidas calientes y tentempiés in situ.

Tauchen Sie ein in den Zauber von Weihnachten… Handwerker, lokale Produzenten, Animationen für Kinder, Verkostungen erwarten Sie für einen Moment des Teilens und der Träume für Klein und Groß!

Heiße Getränke und Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-20 par Office de tourisme du Grand Sancerrois