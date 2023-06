Festival de Boucard 2022 : concert du quatuor « Tchalik » Sury-ès-Bois, 8 juillet 2023, Sury-ès-Bois.

Sury-ès-Bois,Cher

Le Festival de Boucard accueille le quatuor « Tchalik » en concert à l’église du Sury-es-Bois..

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 . 25 EUR.

Sury-ès-Bois 18260 Cher Centre-Val de Loire



The Boucard Festival welcomes the « Tchalik » quartet in concert at the church of Sury-es-Bois.

El Festival Boucard acoge al cuarteto « Tchalik » en concierto en la iglesia de Sury-es-Bois.

Beim Festival de Boucard gibt das Quartett « Tchalik » ein Konzert in der Kirche von Sury-es-Bois.

Mise à jour le 2023-06-09 par Office de tourisme du Grand Sancerrois