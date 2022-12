SURVOL DU TERRITOIRE EN MONTGOLFIERE AVEC UN MASQUE À RÉALITÉ VIRTUELLE Saint-Clément-de-Rivière Saint-Clément-de-Rivière Saint-Clément-de-Rivière Catégories d’évènement: Hérault

SURVOL DU TERRITOIRE EN MONTGOLFIERE AVEC UN MASQUE À RÉALITÉ VIRTUELLE Saint-Clément-de-Rivière, 28 décembre 2022

Hérault Saint-Clément-de-Rivière Envie de vivre une expérience hors du commun…venez survoler notre magnifique territoire du Grand Pic Saint-Loup en montgolfière, équipé d’un masque à réalité virtuelle ! Vous aurez l’impression de « voler » littéralement, vous pourrez naviguer au gré de vos envies de découvertes. Flâner sur la place de l’église à St Martin-de-Londres, gravir le sommet du Pic Saint-Loup ou encore visiter la vallée de la Buèges…tout est possible ! Animation gratuite à partir de 12 ANS (ou 1m50). Créneaux proposés toutes les 30 min (paramétrage et désinfection du matériel compris, durée du vol: 15 min environ) à partir de 10h. Réservation obligatoire. Envie de vivre une expérience hors du commun…venez survoler notre magnifique territoire du Grand Pic Saint-Loup en montgolfière, équipé d’un masque à réalité virtuelle ! +33 4 48 20 05 28 jc alliès

