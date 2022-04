Survol des plages du Débarquement à bord du ”Dakota” avion historique Carpiquet Carpiquet Catégories d’évènement: Calvados

Carpiquet Calvados Du 3 au 6 juin inclus, le ”Dakota” C-47, avion historique et vétéran du Débarquement en 1944, de la DDA (Association Néerlandaise Dakota) proposera des vols d’une quarantaine de minutes au-dessus des plages du Débarquement.

Départ de l’aeroport de Carpiquet, survol de Sainte Mère-Eglise, la pointe du Hoc, les plages du Débarquement, puis demi-tour au-dessus de la Batterie de Merville avant le retour à Carpiquet.

