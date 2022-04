Surviv’Orne – les Triathlons du lac La Ferté Macé La Ferté Macé Catégories d’évènement: La Ferté-Macé

Surviv'Orne – les Triathlons du lac La Ferté Macé

2022-07-03

2022-07-03 12:00:00 – 2022-07-03 18:00:00

La Ferté Macé Orne Triathlon au plan d’eau ouvert aux licenciés et non-licenciés

natation, VTT, course à pied

dans le cadre agréable de la base de loisirs de La Ferté-Macé contact@flers-triathlon.fr +33 2 33 37 10 97 http://www.lesurvivorne.fr/ Triathlon au plan d’eau ouvert aux licenciés et non-licenciés

La Ferté Macé

