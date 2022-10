Sortie de résidence | Compagnie Myxomycètes, « Karnaval » Jeudi 3 novembre, 18h30 Survilliers

Gratuit

La compagnie Myxomycètes vous invite à découvrir une étape de création du spectacle « Karnaval » et, à l’issue, à participer à un temps d’échange et de convivialité.

Survilliers 95470 Survilliers 95470 Val-d'Oise Île-de-France

Gratuit, accès libreConseillé à partir de 16 ansPrévoyez une tenue adaptée à la météoInformations : 01 34 68 16 85 / mmotino@mairiesurvilliers.fr _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

? « Karnaval »

Bestiaire chorégraphique et sonore | création 2024

Une procession de créatures masquées et sonores apparaît. Est-ce un rituel, un défilé, un carnaval ? Ces créatures évoluent à la façon d’animaux farouches. Le public est invité à suivre leurs déplacements, les approchant avant de les perdre à nouveau. Ces figures hybrides offrent des tableaux dansants, scène de chasses, fresques mythologiques ou encore études naturalistes.

Des animaux danseurs au chœur chantant, le groupe révèle ses tensions, entre animalité et humanité. Une satire sociale en échos aux fables d’animaux, allégories politiques et retournement carnavalesque portent et se jouent des contradictions propres à l’espèce humaine.

+ d’infos : https://oposito.fr/compagnie-myxomycetes-karnaval.html

? Vidéo d’une étape de création dans le cadre de la formation « Prototype » à la Fondation Royaumont – Direction Hervé Robbe : https://vimeo.com/380462909

? Appel à participation !

La compagnie Myxomycètes invite 4 volontaires à prendre part à des ateliers danse et à la sortie de résidence.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Résidence de création artistique du MOULIN FONDU – Centre national des arts de la rue et de l’espace public (CNAREP) – Île-de-France en partenariat avec la Ville de Survilliers et l’Espace Germinal, Scènes de l’Est Val d’Oisien ; avec le soutien du département du Val d’Oise et de la DRAC Île-de-France



Akiko Gharbi