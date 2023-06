Les Escales, un voyage musical et gourmand Survilliers – Parc de la mairie Survilliers, 8 juillet 2023, Survilliers.

Les Escales, un voyage musical et gourmand Samedi 8 juillet, 19h30 Survilliers – Parc de la mairie Entrée libre

– Les Escales –

A Qui Le Tour en partenariat avec Roissy Pays de France proposent un voyage musical et gourmand naviguant entre les cultures du monde.

Mêlant une programmation de concerts à la dégustation de spécialités culinaires (Food Trucks) ; le programme vous invite à partager ces moments conviviaux dans une ambiance « guinguette du monde ».

Yann Solo

Éclectique explorateur de toutes sortes de galaxies musicales, Yann Cléry s’expose en solo aux commandes de son vaisseau Afropunk. Sur scène on croirait presque qu’il est plusieurs, homme-orchestre électro dompteur des machines, nous entraînant dans ses boucles sonores en un sound-system énergique entre ragga, hip hop, soul et improvisation jazz. Un Nèg Marron with attitude, une sorte de «Guyane Dub Foundation» à lui tout seul, un personnage de cartoon à la Gorillaz, un chevalier Jedi armé de sa flûte laser : c’est un peu tout ça à la fois qui ressort de son live, ainsi qu’une irrésistible envie de danser sur le dancefloor!

Yann Cléry est artiste associé du Tamanoir, le projet Yann Solo s’inscrit dans le cadre des coopérations artistiques du RIF.

ASIAN DUB FOUNDATION

La musique d’Asian Dub Foundation est un genre en soi. Leur musique est un hommage vibrant à la richesse culturelle et musicale, c’est une combinaison unique de rythmes jungle, de lignes de basse dub, de guitares sauvages le tout se mêlant aux racines sud-asiatiques du groupe et au rap engagé et militant. Cet ADN les a établis comme l’un des meilleurs groupes live au monde.

Infos Pratiques :

Entrée libre dès 19H30

Parc de la Mairie – 3 rue de la Liberté – 95470 Survilliers

ACCÈS :

Transport : gare RER D Survilliers Fosses puis 15/20 mn de marche.

En voiture :

– Parking du Gymnase

– Parking de La Poste et parking du stade (rue Jean-Jaurès)

– Parking rue du Colombier, rue de la Garenne

RESTAURATION :

Des food trucks aux saveurs du monde viendront enchanter vos papilles et des rafraîchissements en partenariat avec des brasseurs locaux, seront proposés

N’hésitez pas à vous munir de vêtements chauds pour des fin de soirées confortables.

* En cas d’intempéries, le concert est maintenu au Gymnase – 3 rue de la Liberté.

——

Les Escales, voyage musical et gourmand sont proposées par A Qui Le Tour en partenariat avec Roissy Pays de France et la ville de Survilliers.

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture.

Graphiste : Lionel Le Guen

Survilliers – Parc de la mairie 3 rue de la liberté Survilliers Survilliers 95470 Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T19:30:00+02:00 – 2023-07-08T23:30:00+02:00

world musiques du monde

Lionel Le Guen