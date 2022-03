Survilliers – Bibliothèque intercommunale Survilliers Catégorie d’évènement: Survilliers

Survilliers – Bibliothèque intercommunale, 19 mars 2022, Survilliers. Survilliers – Bibliothèque intercommunale , le samedi 19 mars à 15:00 Survilliers – Bibliothèque intercommunale 50 Rue de la Liberté, 95470 Survilliers Survilliers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T15:00:00 2022-03-19T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Survilliers Autres Lieu Survilliers - Bibliothèque intercommunale Adresse 50 Rue de la Liberté, 95470 Survilliers Ville Survilliers lieuville Survilliers - Bibliothèque intercommunale Survilliers

Survilliers - Bibliothèque intercommunale Survilliers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/survilliers/

Survilliers – Bibliothèque intercommunale 2022-03-19 was last modified: by Survilliers – Bibliothèque intercommunale Survilliers - Bibliothèque intercommunale 19 mars 2022 Survilliers Survilliers - Bibliothèque intercommunale Survilliers

Survilliers