Le mot paysage désigne à la fois une réalité extérieure à l’observateur et la représentation que l’homme en donne, notamment à travers la peinture. Ce mot désigne ainsi, d’une part, l’étendue de terre que la nature présente à l’observateur et d’autre part, la figuration picturale ou graphique de celle-ci où la nature tient le premier rôle et où les figures et les constructions sont secondaires. Cet atelier propose une ballade dans les paysages du XVII au XXI siècles révélant parfois le secret de sa conception picturale. Seront abordées au cours de celle-ci les notions d’horizon, règle des tiers, superposition, des plans cadrage… _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

