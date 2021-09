Lille Palais des Beaux-Arts de Lille Lille, Nord “Surveiller et vendre” par Christophe Masutti Palais des Beaux-Arts de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

“Surveiller et vendre” par Christophe Masutti Palais des Beaux-Arts de Lille, 22 novembre 2021, Lille. “Surveiller et vendre” par Christophe Masutti

Palais des Beaux-Arts de Lille, le lundi 22 novembre à 14:30

La surveillance est devenue un modèle d’affaires dès lors que l’informatique a intégré les organisations pour extraire, traiter et valoriser les données. Ce modèle a généré un capitalisme de surveillance dont les contours historiques et matériels restent obscurs. Nous lèverons le voile en suivant l’apparition de l’activité de courtage de données au tournant des années 1970. Dans un contexte où les lois commençaient à réguler le fichage numérique, se dessinaient les conditions techniques de l’exercice de notre vie privée.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-22T14:30:00 2021-11-22T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Palais des Beaux-Arts de Lille Adresse Rue de Valmy Ville Lille lieuville Palais des Beaux-Arts de Lille Lille