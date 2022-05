Surveiller, Distraire Marseille 6e Arrondissement, 26 mai 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Surveiller, Distraire Le cabinet d’Ulysse 7-9 Rue Edmond Rostand Marseille 6e Arrondissement

2022-05-26 – 2022-07-09 Le cabinet d’Ulysse 7-9 Rue Edmond Rostand

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Avec Philippe Fangeaux, la peinture n’est pas histoire de représentation ou de présentation, mais un univers composite et réconcilié qui émerge avec lui (…). Un univers où la peinture n’est pas caractérisée par le fait d’être ou de ne pas être – abstraite ou figurative. La peinture est là, à chaque fois. Elle ne se signale plus dans un découpage qui a organisé et construit la compréhension de la nature même de la peinture (…). Philippe Fangeaux dégage une peintures une ligne de crête entre la question de la représentation et celle de la matérialité de la peinture que l’abstraction en son temps a permis de mettre au premier plan.



Lucia Sagradina-Neumann in Philippe Fangeaux, ouvrage monographique, coédition Le Cabinet d’Ulysse, Fraeme, Centre d’art contemporain Chapelle Saint-Jacques. Marseille, 2021.



#Exposition #Signature

Signature le 28 mai 2022 de 11h à 13h dans le cadre du festival PAC

Philippe Fangeaux dégage une peintures une ligne de crête entre la question de la représentation et celle de la matérialité de la peinture que l’abstraction en son temps a permis de mettre au premier plan.

https://p-a-c.fr/les-membres/le-cabinet-d-ulysse/surveiller-distraire

Avec Philippe Fangeaux, la peinture n’est pas histoire de représentation ou de présentation, mais un univers composite et réconcilié qui émerge avec lui (…). Un univers où la peinture n’est pas caractérisée par le fait d’être ou de ne pas être – abstraite ou figurative. La peinture est là, à chaque fois. Elle ne se signale plus dans un découpage qui a organisé et construit la compréhension de la nature même de la peinture (…). Philippe Fangeaux dégage une peintures une ligne de crête entre la question de la représentation et celle de la matérialité de la peinture que l’abstraction en son temps a permis de mettre au premier plan.



Lucia Sagradina-Neumann in Philippe Fangeaux, ouvrage monographique, coédition Le Cabinet d’Ulysse, Fraeme, Centre d’art contemporain Chapelle Saint-Jacques. Marseille, 2021.



#Exposition #Signature

Signature le 28 mai 2022 de 11h à 13h dans le cadre du festival PAC

Le cabinet d’Ulysse 7-9 Rue Edmond Rostand Marseille 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-04-08 par