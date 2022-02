Surveiller, contrôler, réprimer les Algériens. Une rafle à Nantes Archives Départementales Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Surveiller, contrôler, réprimer les Algériens. Une rafle à Nantes Archives Départementales, 17 mai 2022, Nantes. 2022-05-17

Horaire : 18:00

Gratuit : oui Entrée libre dans la limite des places disponibles. Renseignements : contact@cht-nantes.org Conférence par par Yvon Gourhand et Henri Routhiau, historiens locaux. Le 22 novembre 1957, la police organise une rafle au foyer nord-africain du quai Ernest-Renaud à Nantes. Cette opération illustre la façon dont le pouvoir combat le mouvement indépendantiste algérien : par le harcèlement continu des immigrés algériens, certes citoyens français, mais avant tout « suspects ». Conférence proposée par le Centre d’histoire du travail. Archives Départementales adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr https://archives.loire-atlantique.fr/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Archives Départementales Adresse 6 Rue de Bouillé Ville Nantes lieuville Archives Départementales Nantes Departement Loire-Atlantique

Archives Départementales Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Surveiller, contrôler, réprimer les Algériens. Une rafle à Nantes Archives Départementales 2022-05-17 was last modified: by Surveiller, contrôler, réprimer les Algériens. Une rafle à Nantes Archives Départementales Archives Départementales 17 mai 2022 Archives Départementales Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique