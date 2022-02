Surveillance : une société sur le qui-vive, 24 février 2022, .

2022-02-24

Horaire : 20:00 22:00

Gratuit : oui

Quatre intervenants d’horizons et de points différents alimenteront le débat. À l’heure des caméras de reconnaissance faciale, d’une demande accrue de protection et de surveillance des citoyennes et citoyens, les libertés publiques sont-elles suffisamment protégées ? L’arrivée massive des technologies numériques a accentué le phénomène renforcé lui aussi par la crise sanitaire. Vers quelle société se dirige-t-on ? Seront réunis en visio-conférence : Vanessa Codaccioni, sociologue,Dominique Legrand président de l’association AN2V,Bastien Kerspern co-fondateur de Design-FrictionAntoine Courmont sociologue du numérique et représentant de la CNIL. Lors de ce débat, il vous sera possible de poster vos questions. Le débat se déroule in intégralisté à distance. Vous pourrez le suivre sur la chaîne YouTube de la Ville de Saint-Herblain.

02 28 25 20 31 https://www.saint-herblain.fr/