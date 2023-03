Surtout m’appelle pas ! LE GUICHET MONTPARNASSE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Surtout m'appelle pas ! LE GUICHET MONTPARNASSE, 30 avril 2023, PARIS.

De Christophe Som
Une comédie de boulevard du 21ème siècle ultra rythmée sur fond d'espionnage industriel

Si Feydeau avait eu un téléphone portable…

Lisa est mariée à Thomas, chef d'entreprise plus préoccupé par sa boîte et ses téléphones que par sa femme. Son amant Benoit, espion pour la concurrence tombé malgré lui amoureux de Lisa, profite de cette relation extra-conjugale pour s'introduire chez elle. Son objectif ? Trouver LE téléphone spécifique que le mari utilise pour un important contrat chinois, afin d'en pirater toutes les données. Qui doit mentir à qui pour protéger qui ?

Mise en scène : Laurent André, assisté de Helena O'James
Avec : Juliette Argée ou Neven Ahmed
Julien Orain ou Clément Nowack
Valentin Riot-Sarcey ou Christophe Som

Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

Lieu LE GUICHET MONTPARNASSE
Adresse 15, RUE DU MAINE
Ville PARIS

