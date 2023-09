Le Festival Itinérant Eure 2023 Surtauville, chemin du coudray Surtauville, 19 septembre 2023, Surtauville.

Le Festival Itinérant Eure 2023 Mardi 19 septembre, 20h30 Surtauville, chemin du coudray 5€ (gratuit -12ans)

Le chapiteau du Festival Itinérant s’installe à nouveau sur le plateau du Neubourg, à Surtauville, pour une nouvelle semaine d’animations, d’ateliers, de spectacles et de concerts.

C’est l’occasion de venir découvrir Paris-Cigale.

Un voyage en chansons, dans le temps, avec les grands interprètes de la chanson française des années 1910-1960. Fréhel – Piaf – Fernandel – Salvador – Amont…

Un voyage dans l’espace avec des allers-retours entre Paname et Méditerranée, entre faubourgs et calanques.

Et un accordéon pour faire le trait d’union…

Surtauville, chemin du coudray Surtauville Surtauville 27400 Eure Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-19T20:30:00+02:00 – 2023-09-19T22:00:00+02:00

2023-09-19T20:30:00+02:00 – 2023-09-19T22:00:00+02:00

©polysons