Surréalisme au féminin ? Musée de Montmartre, 31 mars 2023, Paris.

Du vendredi 31 mars 2023 au dimanche 10 septembre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

.Tout public. payant

De 8 à 15 euros

Le Musée de Montmartre propose une exposition qui explore les degrés et les différentes formes d’adhésion de femmes artistes et poètes, au mouvement surréaliste. Cinquante d’entre elles sont représentées dans le parcours, avec près de 150 œuvres exposées.

Mouvement provocateur et dynamique, le surréalisme déclenche au 20ème siècle un renouvellement esthétique et des bouleversements éthiques.

Les hommes ne sont pas les seuls à avoir rendu vivants ce courant et ses transgressions : de nombreuses femmes en furent des actrices majeures mais néanmoins mésestimées par les musées et minorées par le marché de l’art.

Ainsi, l’exposition a pour ambition de présenter des artistes majeures telles que Claude Cahun, Toyen, Dora Maar, Lee Miller, Meret Oppenheim et Leonora Carrington mais également de mettre en lumière d’autres personnalités moins connues comme Marion Adnams, Ithell Colquhoun, Grace Pailthorpe, Jane Graverol, Suzanne Van Damme, Rita Kernn-Larsenn, Franciska Clausen ou encore Josette Exandier et Yahne Le Toumelin.

Leurs pratiques fréquemment interdisciplinaires – picturales, photographiques, sculpturales, cinématographiques, littéraires – traduisent leur volonté de s’affranchir des genres artistiques conventionnels, des normes sexuelles et des frontières géographiques.

Musée de Montmartre 12 rue Cortot 75018 Paris

Contact : https://museedemontmartre.fr/

Dorothea Tanning (1910-2012) Un tableau très heureux, 1947