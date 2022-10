Surréalice. ExpériMAMCS # 3 : Dans les rêves d’Alice. Strasbourg Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Strasbourg EUR Contrepoint ludique, expérimental et interactif aux expositions « Surréalice » (au MAMCS et au Musée Tomi Ungerer), cet espace immersif a été illustré par Amandine Laprun, illustratrice contemporaine aguerrie aux techniques du récit en image, du jeu et du pop-up. Le public, et en particulier les familles qui souhaitent s’attarder, est invité à vivre et partager diverses expérimentations propices à l’éveil artistique et au développement de l’imaginaire : jouer en manipulant des pièces géantes, lire et écouter des histoires mais aussi dessiner des supports inédits. +33 3 68 98 50 00 Strasbourg

